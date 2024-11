Ma ci saranno altri personaggi, come ad esempio i gettonatissimi allenatori: da Conte, a Pirlo e Simone Inzaghi. E, a proposito di calcio, dalle nostre parti non può mancare il presidente dellaReggina, Gallo. Ma poi di settimana in settimana ci saranno delle sorprese e, a grande richiesta, saranno riproposti i video più gettonati e divertenti».

Com’è stato per un artista dello spettacolo vivere il lockdown lontano dal suo pubblico?

«I mesi di chiusura totale non sono stati belli. Tuttavia sono stati momento di riflessione e soprattutto d’ispirazione. Ad un certo punto però mi sono dato una mossa: ho iniziato a fare i video da solo (poi li passavo ad Antonio Rieto per il montaggio), in un caso ho avuto anche la complicità di mia madre. È nata proprio in quelle settimane l’imitazione del presidente Conte. Un personaggio a cui non avrei mai pensato e che invece è entrato prepotentemente nella vita degli italiani, considerato che lo vedevamo una sera sì e l’altra no. Non a caso nella puntata di sabato scorso ho proposta la giornata tipo del presidente.

In estate i divieti si sono allentati, ma non è stato possibile fare molti spettacoli perché ci volevano piazze ampie e predisposte con tutta la normativa, oltre al fatto che si limitava moltissimo il numero degli spettatori. Molti sindaci hanno ritenuto troppo esoso predisporre gli spazi. Per non parlare del momento attuale perché le feste natalizie sono sempre state propizie, dal punto di economico ma soprattutto da quello dei numeri. E questo sarà il primo capodanno in cui non avrò serate».

Triste verità, mal comune per tutti gli artisti in questa fine 2020. Ma intanto per farsi travolgere dalla leggerezza l’appuntamento imperdibile è quello con Caprì su LaC Tv.