Prorogata la gestione commissariale di Nicotera e Tropea. I provvedimenti su proposta del ministro Marco Minniti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), ha deliberato, in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata: lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria; la proroga dello scioglimento e della gestione commissariale dei Consigli comunali di Nicotera e di Tropea, entrambi in provincia di Vibo Valentia. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.