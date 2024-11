E' sfumato anche il secondo tentativo di bloccare il concorso pubblico che l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha indetto per reperire diciotto infermieri. Un buon numero di professionisti del settore avevano infatti impugnato il bando di gara dinnanzi ai Tribunale amministrativo regionale contestando la procedura concorsuale sulla base della presenza di graduatorie ancora attive per le medesime figure professionali in altre azienda sanitarie e ospedaliere regionali non ancora esaurite.

La sentenza

La seconda sezione del Tar si è espressa oggi sulla questione rigettando il ricorso. "La normativa invocata presuppone la preventiva stipula di un accordo con l’amministrazione che ha approvato la graduatoria, che nella fattispecie non risulta mai intervenuta" scrivono i giudici amministrativi aggiungendo che "secondo un orientamento amministrativo del Ministero dell’Interno, l’accordo deve realizzarsi addirittura «prima della formale approvazione della graduatoria da cui attingere al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni».

I ricorrenti

