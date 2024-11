Una nuova rottura ha costretto vigili del fuoco e polizia municipale a chiudere parte della carreggiata in viale Trieste

Neanche il tempo di riparare il danno alla condotta scoppiata su corso Umberto, a Cosenza, che una nuova rottura ha determinato una perdita idrica nella adiacente viale Trieste tale da costringere vigili del fuoco e polizia municipale a chiudere parte della careggiata. La copiosa fuoriuscita d’acqua ha indebolito la sede stradale, interessata peraltro dal costante passaggio di autobus urbani e suburbani. Per questo, per evitare il rischio di un ulteriore cedimento si è deciso di transennare la zona. Sono in corso le operazioni necessarie alla riparazione.