Il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nella casa circondariale di Castrovillari in attesa di celebrazione del rito direttissimo

I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (CS) hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un uomo di Cassano all’Ionio, M.R., che dai domiciliari continuava a fare il pusher.

La droga era nascosta nel pacchetto di sigarette

Durante un controllo nella sua abitazione, con la scusa di avvisare il suo avvocato per avvertirlo della perquisizione, il 46enne ha preso un pacchetto di sigarette e lo ha lanciato da una finestra. Il gesto non è sfuggito ai militari che hanno recuperato l’oggetto di cui l’uomo si era appena disfatto, trovandovi all'interno 30 dosi di cocaina già confezionate. La droga è stata sottoposta a sequestro penale, mentre M.R. è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nella casa circondariale di Castrovillari in attesa del rito direttissimo.