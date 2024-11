Notte di paura nel cuore del centro storico di Rossano, dove un'auto è stata avvolta dalle fiamme, coinvolgendo altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando un'Audi, apparentemente l'obiettivo principale, è stata data alle fiamme. Le lingue di fuoco si sono rapidamente propagate, coinvolgendo una Fiat 600 e una Peugeot parcheggiate accanto.

Sul luogo del rogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per diverse ore a domare l’incendio, che ha provocato gravi danni alle tre vetture. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma la scena ha destato notevole preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal forte odore di bruciato e dalle sirene dei mezzi di soccorso.

Anche i carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini e chiarire le cause dell'incendio. Al momento, non è esclusa nessuna pista, ma l'ipotesi più accreditata sembra quella di un atto intimidatorio, vista la dinamica dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno acquisendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze per cercare di risalire ai responsabili.