Dopo aver contratto il coronavirus, il Consigliere comunale dell’Udc Raffaele Vulcano è stato sottoposto a isolamento domiciliare. Sposato e padre di tre figli, tutti i familiari sono stati tracciati e sottoposti al tampone, rimangono in attesa dell’esito del test. L’uomo ha deciso di rendere pubblica la notizia, come «atto di lealtà e di senso civico nei confronti della comunità coriglianese e rossanese».

Vulcano ha comunicato la chiusura di ogni tipo di attività svolta dalla famiglia fino a quando non si avrà un quadro clinico complessivo rasserenante. Pochi i sintomi riscontrati: tosse, mal di gola, decimi di febbre. Il Consigliere Vulcano ha appreso la notizia due giorni fa in mattinata. Chiarisce, nel messaggio video a lacnews24.it, che non ha lasciato la città di Corigliano Rossano durante il periodo estivo, né ha fatto vita mondana in luoghi in cui si registrano assembramenti, dichiarando di aver usato quasi sempre la mascherina:« Non so come abbia potuto aver contratto il virus».

Poi l’appello rivolto ai giovani e meno giovani: «State attenti, usate la mascherina, siate rispettosi del distanziamento. È un virus strano – afferma Vulcano – che mi costringe a stare nella solitudine, mette di fronte a tante paure. State attenti, io rappresento la dimostrazione che il virus è tra di noi».



Intanto, giungono gli auguri per una veloce guarigione al Consigliere Vulcano giunge dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi: «Forza Raf! Il Dipartimento Prevenzione sta già effettuando tutte le verifiche necessarie per accertarsi che non ci siano ulteriori contagi».