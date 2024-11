Pitbull trovato impiccato a un albero di ulivo nei pressi del cimitero di Rossano. La macabra scoperta è stata fatta da una volontaria dell’associazione Stop Animals Crime Italia che, appena dopo il rinvenimento, ha subito contattato la polizia locale i cui agenti sono giunti prontamente sul posto, unitamente al medico veterinario dell’Asp di Cosenza.

Il corpo del cane al contatto aveva la temperatura calda, il che conferma che l’atto è stato compiuto nelle prime ore della giornata. L’animale era sprovvisto di microchip è, dunque, difficile riuscire a risalire al proprietario. Qualche testimone ha visto un’auto andare via di corsa dal luogo in cui è stato rinvenuto il pitbull con un doppio cappio al collo. Ma al momento non vi sono altri particolari. Aperto un fascicolo da parte della polizia municipale.