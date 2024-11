Nella serata di ieri, presso la delegazione dello scalo di Rossano, si è formalizzato un importante accordo tra il Movimento 5 Stelle (M5S) e il sindaco uscente Flavio Stasi. Questo accordo segna un nuovo capitolo nella politica locale. La firma dell'accordo è avvenuta alla presenza dei deputati Vittoria Baldino, Elisa Scutellà e Davide Tavernise, che hanno sostenuto attivamente il processo di negoziazione e hanno contribuito a definire i dettagli dell'intesa. L'incontro è stato un momento di grande importanza per la comunità di Corigliano Rossano, che ora guarda con fiducia al futuro sotto la guida di questa nuova coalizione.

L'accordo sottolinea l'impegno condiviso per affrontare le sfide locali e per perseguire un'agenda politica improntata alla trasparenza, alla partecipazione dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita. Tra i principali punti dell'accordo vi è l'attenzione alla sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico e la promozione del benessere sociale. Il Sindaco Flavio Stasi ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha sottolineato l'importanza di unire le forze per il bene della città.

Ha inoltre promesso di lavorare con impegno e dedizione per realizzare gli obiettivi condivisi dall'amministrazione e dal M5S. Da parte sua, il Movimento 5 Stelle ha accolto con entusiasmo l'accordo, evidenziando la volontà di collaborare attivamente con il Sindaco Stasi per implementare politiche che rispondano alle esigenze della comunità e promuovano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.