Botte da orbi in pieno centro città: a placare gli animi l'intervento degli uomini della polizia giudiziaria. Questa mattina è previsto il rito per direttissima al tribunale di Castrovillari

Scene di ordinaria follia e botte da orbi a Corigliano nei pressi di un supermercato del centro nel tardo pomeriggio di venerdì. Una zuffa, generata per futili motivi, tra 4 uomini di nazionalità pakistana e 2 italiani avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave. Oltre a calci, pugni e frasi ingiuriose, si sono infatti creati momenti di assoluta tensione quando uno dei protagonisti della rissa ha estratto un coltello da cucina, mentre gli altri erano intenti a darsele di santa ragione con bastoni di legno e metallo, procurandosi ciascuno ferite e contusioni su varie parti del corpo.

Per placare gli animi c’è voluto l’intervento degli uomini della polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano che, una volta sedata la rissa, hanno proceduto all’arresto dei 6 soggetti coinvolti, alcuni con precedenti penali alle spalle, e disposto gli arresti domiciliari.

Il fascicolo è adesso nelle mani del sostituto procuratore Angela Continisio e proprio per questa mattina è previsto il rito per direttissima presso il tribunale di Castrovillari, per la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare. I sei protagonisti dovranno rispondere a vario titolo di rissa, lesioni personali, detenzione di armi e minacce. La difesa delle parti è stata affidata rispettivamente agli avvocati Antonella Ferrigno e Maurizio Minnicelli.