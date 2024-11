Il cadavere di Giovanni Romano è stato trovato alcune ore fa riverso nella propria auto. Si ipotizza che sia deceduto per un malore ma si è in attesa dell'arrivo del medico legale

Non si avevano sue notizie da oltre 72 ore. È stato trovato questa mattina il corpo senza vita del 74enne Giovanni Romano, pensionato rossanese, vedovo e padre di tre figli. La scoperta è avvenuta nella zona collinare Rinacchio, dove l’uomo si recava abitualmente. Il corpo del pensionato era riverso nella propria fiat panda 4x4.

Ad accorgersi del mezzo posizionato in mezzo ai cespugli alcuni cittadini che lo hanno poi segnalato alle forze dell’ordine. Si è in attesa dell’arrivo del medico legale per la constatazione del decesso e per un primo esame esterno. Si ipotizza, al momento, un malore.