Continui atti vandalici si ripetono nella scuola primaria Fabrizio Grande, area baricentrica tra gli ex comuni di Corigliano e di Rossano.

Ignoti ladruncoli entrano con cadenza settimanale. In alcuni casi sono riusciti a sottrarre del denaro, in altri hanno danneggiato il distributore presente nell’istituto rubando i soldi e i prodotti interni, oltre ai danni alla macchina. Rompono i vetri delle finestre esterne per entrarvi e spesso soggiornano nelle aule.

Anche sotto il profilo igienico-sanitario, al di là degli interventi posti in essere dai collaboratori scolastici si rende necessario un intervento di igienizzazione. Al momento, non ancora effettuato. Per tutte queste ragioni i genitori degli alunni stanno valutando se dare vita a un’azione di protesta da tenersi domani alle 8 davanti all’istituto scolastico.

Proprio questa mattina sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Corigliano Rossano al fine di reperire la denuncia e avviare le indagini.