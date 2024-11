Aumenta il numero dei decessi per Covid 19 in Calabria. L'ultimo di una lunga giornata che ne ha già contati tre arriva da Crotone in tarda serata. Si tratta di un uomo di 66 anni già ricoverato da qualche tempo nell'unità di Terapia Intensiva del San Giovanni di Dio a Crotone. Il paziente risultava affetto da pregresse patologie che hanno aggravato il quadro clinico in breve tempo.