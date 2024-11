C'è una quinta persona risultata positiva al coronavirus a Lamezia Terme. Si tratta di una venuta venuta a contatto con il 50enne già risultato positivo al Covid nella giornata di ieri.



La situazione nella cittadina si fa dunque preoccupante. Proprio il sindaco Paolo Mascaro ieri aveva parlato un nuovo «possibile focolaio» irrobustendo le voci che si rincorrevano in città.



Al momento i casi ufficiali in città sono dunque cinque: i primi due sono legati al focolaio della Sardegna, il terzo è un mediatore culturale del Cas di Amantea oggetto in questi giorni di scontri e polemiche e al cui interno ci sono oltre 25 positivi, ma domiciliato a Lamezia. C’è poi il cinquantenne di cui si è avuta notizia ieri e la donna il cui esito del test è stato reso noto oggi.



Intanto l'Asp è al lavoro per processare circa 40 tamponi effettuati ieri. Gli esiti sono attesi per la mattinata di oggi.