Il comune è stato dichiarato zona rossa dalla Regione. Intanto tre persone, tra cui il sindaco, sono stati ricoverati in ospedale a Cosenza

Salgono a sei le persone positive al coronavirus ad comune Oriolo dichiarato "zona rossa" con un'ordinanza emessa dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.



Dopo i primi due casi, tra cui il sindaco della cittadina dell'Alto Jonio cosentino, Simona Colotta, entrambi ricoverati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, nella tarda serata di ieri sono risultati positivi anche un assessore e tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di minoranza. I nuovi quattro casi sono in isolamento a casa. Il dato comunque è ancora parziale in quanto si è in attesa dell'esito degli altri tamponi effettuati su altri cittadini. L'amministrazione comunale, al momento, è retta dal vicesindaco Agostino Diego.