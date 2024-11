Sono due i contagi registrati nelle ultime ore a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. La notizia è riportata dal sindaco Giuseppe Idà. Il primo cittadino, intervento sui social, ha rassicurato i propri concittadini: «Al momento la situazione appare sotto controllo ma non possiamo permetterci di sottovalutare nulla e continueremo, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, con l’Unità di crisi della Prefettura e con l’Asp, a monitorare di volta in volta l’andamento dei contagi nel nostro territorio comunale».

Con riferimento ai casi che hanno interessato il Palazzo municipale, evidenzia il sindaco: «vi informiamo che sabato, grazie alla preziosa collaborazione del dottor Cutrì, del dottor Greco e del dottor D’Agostino, è stato effettuato uno screening nei confronti di tutti i dipendenti comunali e fortunatamente, all’esito dei test, non è stata riscontrata nessuna positività al Covid-19».