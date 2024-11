Danno esito positivo i tamponi effettuati su alcune persone venute in contatto con il paziente di Serra San Bruno risultato positivo venerdì sera con il secondo tampone al coronavirus e che ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia.

Tre nuovi casi di coronavirus, dunque, nelle Serre. Si tratta dei familiari del contagiato che sono stati sottoposti a tampone. Un quarto tampone è invece risultato negativo, mentre si attende l’esito dei tamponi effettuato su alcuni sanitari del Pronto soccorso di Serra San Bruno. L’Asp di Vibo e anche le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti del paziente di Serra e i contatti che ha avuto in queste settimane al fine di sottoporre a tampone altre persone. Partita già oggi la sanificazione dei locali del Pronto Soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno e di altri locali posti al primo piano.