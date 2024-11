Anche la provincia di Vibo Valentia si trova ad affrontare l'emergenza coronavirus che ha investito tutta la Regione Calabria. Intanto tutta Italia fino al 3 aprile è di fatto "zona protetta" e tutte le attività commerciali resteranno chiuse. Aperte solo i negozi che garantiscono beni essenziali.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

17 marzo

Ore 15:30 - Nuovo caso a Vibo Valentia

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia. Si tratta di un cittadino di Vibo città, il cui tampone effettuato nella giornata odierna è risultato positivo. Il paziente è asintomatico, si trova in isolamento domiciliare.

15 marzo

Ore 10.00 - Settimo caso di coronavirus a Vibo Valentia

Si registra un altro caso di Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A risultare positivo un cittadino residente a Nicotera e proveniente dalla Valle d’Aosta, da dove era giunto il 12 marzo in treno, e sin da subito posto in quarantena. Dopo avere effettuato il tampone, è giunto il risultato che ha dato esito positivo. L’uomo si trova nel suo domicilio.

13 marzo 2020

Ore 13.50 - Positivo un giovane di Briatico

Positivo ai test per il conoravirus un giovane rientrato a Briatico dalle regioni del Nord. I risultati giunti nella notte da Catanzaro. Si attende ulteriore e ufficiale conferma.

12 marzo 2020

Ore 23.20 - Due casi da Vibo e Crotone

Sono due i nuovi tamponi risultati positivi all'esito dell'esame eseguito dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I due tamponi appartengono ad un paziente risultato positivo nella provincia di Vibo Valentia e ad uno positivo nella provincia di Crotone.

Ore 19.30 - 280 ordinanze di quarantena obbligatoria

Saranno 280 le ordinanze di quarantena obbligatoria che verranno emanate dai sindaci del Vibonese nelle prossime ore per altrettanti cittadini ritenuti a rischio perché rientrati negli ultimi giorni dalle regioni del Nord.

Finalmente sembra sbloccarsi l’impasse denunciata da alcuni Comuni che lamentavano la mancata comunicazione dei nominativi da parte dell’Asp. Tutte persone, è bene ricordarlo, che in teoria dovrebbero già essere in isolamento volontario, secondo quanto disposto dalle ordinanze regionali varate all’indomani della grande fuga dalla Lombardia e dalle province settentrionali dove si sono sviluppati i focolai di Covid-19.



11 marzo

Ore 20.30 - Piscopio e Longobardi zona rossa

Due frazioni di Vibo Valentia diventano “zona rossa”. Il sindaco Maria Limardo ha emesso un’ordinanza mirata sulle frazioni di Piscopio e Longobardi con la quale impone la «sospensione di tutte le attività commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentare e delle farmacie e parafarmacie».



Il motivo viene chiarito nello stesso provvedimento ed ha origine dalla nota con la quale l’Azienda sanitaria provinciale fa presente che «nella Frazione Piscopio di Vibo Valentia sono stati accertati tre casi positivi al tampone Covid-19 e che è emersa la non completezza delle informazioni relative agli spostamenti dei soggetti interessati, non soltanto nella frazione sopracitata ma anche fuori di essa».

10 marzo 2020

21:25 - Tre tamponi positivi a Vibo Valentia

Si allunga ancora la conta dei contagiati da coronavirus in Calabria. Gli ultimi tre casi di pazienti positivi arrivano da Vibo Valentia.

9 marzo

Ore 20.30 - Nuovi posti letto in Rianimazione

Salgono a 17 i posti letto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vibo Valentia. Ad annunciarlo il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano. La decisione è stata presa nel corso del tavolo permanente istituito sull’allerta coronavirus. I posti di Rianimazione (terapia sub-intensiva) saranno allestiti nel reparto di Ortopedia dello Jazzolino. E se la situazione dovesse aggravarsi, altri dieci posti di Pneumologia potrebbero essere allestiti al nosocomio di Tropea.

8 marzo



Ore 20.30 - Coniugi vibonesi positivi ai test

Alcuni familiari e diversi dipendenti del laboratorio Asp di Mileto posti in quarantena e due esercizi commerciali temporaneamente chiusi. Questi i provvedimenti presi e le conseguenze registratisi nelle ultime ore, una volta ripercorsi a ritroso i contatti dei due pazienti vibonesi risultati positivi al Covid 19, avuti nei giorni precedenti al prelievo dei tamponi esaminati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.