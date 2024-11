Arriva la notizia di un'altra guarigione dall'Azienda ospedaliera di Cosenza. Un uomo di 62 anni, E.G. residente a Santa Maria del Cedro è stato dimesso ed ha fatto rientro a casa.

Ha lasciato il Santa Barbara di Rogliano

Ricoverato dapprima al reparto di malattie infettive dell’ Annunziata, è stato trasferito all’ospedale Santa Barbara di Rogliano nel reparto di Medicina-Lungodegenza diretta dal dottor Carlo Bova, direttore della Uoc Medicina interna, lo scorso 24 marzo. In questo plesso, come si ricorderà, si è deciso di trasferire i pazienti affetti da Covid-19. Nel complesso salgono quindi a cinque le guarigioni in provincia di Cosenza.