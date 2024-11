Due dipendenti del tribunale di Castrovillari sono risultati positivi al tampone rinofaringeo effettuato durante lo screening fatto su magistrati, dipendenti, operatori e personale giudiziario lo scorso giovedì 12 novembre.

Si tratta del personale di cancelleria del ramo esecuzioni e fallimenti proveniente da Corigliano-Rossano. Mentre si attendono gli esiti di altri test effettuati sul personale del Tribunale, domani il palazzo di giustizia sarà interessato dalla immediata sanificazione dei locali in cui opera il personale risultato positivo e non è escluso che si possa mettere in quarantena i colleghi dello stesso ufficio, in totale una decina di persone.

Proprio in questi giorni l'avvocatura a più riprese si era espressa sulla necessità di sospendere le udienze in presenza giudicando il tribunale un potenziale spazio di diffusione del contagio per gli assembramenti a volte inevatibili negli spazi comuni.