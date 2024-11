Due classi chiuse alla scuola Primaria dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina e una alla secondaria di primo grado della Murmura di Vibo. Sono questi i provvedimenti assunti in via precauzionale dall’Asp di Vibo Valentia di concerto con i rispettivi dirigenti scolastici.



Sono le classi frequentate dalle due figlie di un uomo, residente a Vibo Marina, risultato positivo al tampone del coronavirus nelle scorse ore. Le alunne sono state già sottoposte a tampone e si attende, ad ore, l’esito dei test. In ogni caso, al di là della decisione assunta per prudenza, dalla ripresa delle lezioni nell’istituto scolastico sono state rigidamente osservate tutte le misure anti-covid.



La conferma arriva dalla dirigente scolastica Maria Salvia, che non nasconde il rammarico per un provvedimento drastico, quanto necessario per tutelare la sicurezza di studenti e personale scolastico ai massimi livelli. «Dispiace – ammette con la voce rotta dall’emozione –, dopo due giorni dover assumere un simile provvedimento non è affatto semplice. Stiamo seguendo con la massima responsabilità e rigidità tutte le precauzioni necessarie, purtroppo non possiamo avere nessun controllo sui fattori esterni. Distanziamento e mascherine sono diventate la norma nelle nostre classi e devo dire che i bambini sono bravissimi e i più ligi alle regole. Per questo la mortificazione e l’amarezza per questa decisione, necessaria, è ancora più grande».

Chiuse le scuole a Rombiolo

Scuole chiuse per rischio coronavirus a Rombiolo. Due collaboratoti scolastici del locale Istituto comprensivo hanno comunicato alla dirigente Pasqualina Servelli di aver avuto contatti con almeno uno dei casi positivi al Covid registratisi a San Costantino Calabro e quindi di essersi messi in quarantena volontaria.

Da qui la decisione della dirigente scolastica di chiudere tutti i plessi in via precauzionale e di rimandare indietro gli alunni che si stavano apprestando ad entrare in classe. Il sindaco Domenico Petrolo ha invitato la comunità alla calma: «Al momento non esiste alcuna emergenza coronavirus. Prima di prendere tutti i provvedimenti del caso aspettiamo l'esito dei tamponi. A tal proposito ho sollecitato l'Asp per accelerare le procedure».

Scuola chiusa anche a San Costantino

Un’altra scuola chiude i battenti nel Vibonese, in via precauzionale, per scongiurare ogni potenziale rischio da contagio da coronavirus. Succede a San Costantino Calabro, dove, nel giro di pochi giorni si sono registrati quattro casi di positività al coronavirus Sars-Cov2. La chiusura è stata sancita da un’apposita ordinanza del sindaco Nicola Derito, pubblicata questa mattina all’albo comunale. «È disposta - si legge nel dettaglio -, in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private presenti sul territorio comunale a far data da oggi 30.09.2020 fino alla data del 03.10.2020». Solo nella giornata di oggi, provvedimenti analoghi sono stati assunti a Rombiolo, dove due collaboratori scolastici hanno dichiarato di aver avuto contatti con almeno uno dei casi positivi registrati proprio a San Costantino, a Vibo Valentia e a Vibo Marina, dove sono state chiuse tre classi in totale dopo che il padre di due alunne è risultato positivo al tampone.