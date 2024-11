Disposto intanto il trasferimento al Mater Domini in terapia intensiva, di uno dei due carabinieri della compagnia di Rogliano ricoverati all’Annunziata. L’altro è nel reparto di malattie infettive

La buona notizia è quella della guarigione e conseguente dimissione dall’ospedale di Cosenza del sindacalista Uil ricoverato per Covid-19 lo scorso 17 marzo. Originario di San Marco Argentano, dopo aver accusato i sintomi della patologia, era stato preso in cura nel reparto di malattie infettive. In serata ha fatto rientro a casa.

Carabiniere al Mater Domini

È stato invece disposto il trasferimento al Mater Domini di Catanzaro, in terapia intensiva, di uno dei carabinieri della compagnia di Rogliano risultati positivi al coronavirus. Era in rianimazione all’Annunziata. Si è deciso di affidarlo ai medici del policlinico che lo sottoporranno ad un protocollo sperimentale di farmaci antivirali che ha dato già buoni risultati sui pazienti trasferiti in Calabria da Bergamo.

La situazione comune per comune

Cosenza 6 ricoverati, 11 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 11 ricoverati, 13 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 2 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo1 in isolamento domiciliare

Oriolo 2 ricoverati, 4 in isolamento domiciliare

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 8 ricoverati, 19 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 37 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare