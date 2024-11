Pubblicato nel pomeriggio l’ultimo bollettino della Regione Calabria in merito all’emergenza sanitaria coronavirus. I dati sono forniti da dipartimento regionale Tutela della salute.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3144 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 292 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 2852.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:





Catanzaro: 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare

Cosenza: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti

Reggio Calabria: 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti

Vibo Valentia: 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare

Crotone: 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6884, così distribuiti:

Cosenza: 1334

Crotone: 623

Catanzaro: 668

Vibo Valentia: 750

Reggio Calabria: 3509

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.191. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

LEGGI: Coronavirus in Calabria, contagiati e deceduti: tutti gli aggiornamenti in diretta





Il nuovo decreto

Intanto nella serata di ieri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l'emergenza coronavirus ( QUI LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO )



«Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza». È quanto si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive.