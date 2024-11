Tre pazienti positivi al tampone del coronavirus nel Cosentino. È quanto si legge in una nota inviata dalla Regione Calabria.



«Il laboratorio di Microbiologia dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza - si legge nel comunicato stampa firmato dalla presidente Jole Santelli - ci ha comunicato l'esito positivo di tre tamponi effettuati su altrettanti pazienti. Si tratta di due persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive del nosocomio cosentino mentre il terzo tampone è stato effettuato su un paziente residente nella provincia di Cosenza.

Come previsto dal protocollo, i campioni per i test di conferma sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità siamo in attesa degli esiti».



Salgono a sette dunque i casi positivi al tampone del Covid-19 in Calabria. Oltre agli ultimi comunicati dalla Regione Calabria questa sera ci sono due pazienti a Catanzaro (uno ricoverato nel reparto di Malattie infettive al Pugliese mentre la moglie è in isolamento domiciliare), uno a Cetraro e uno a Reggio, quest'ultimo dimesso nella mattinata di oggi dal Grande ospedale metropolitano.