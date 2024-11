In tutto sono tre i nuclei colpiti sul territorio e per i quali sono emersi contatti con soggetti provenienti dal nord

Con altri due tamponi positivi sale a sei il numero dei contagiati a Lamezia Terme. Si tratta di familiari di soggetti risultati contagiati dal Covid 19 nei giorni scorsi e sottoposti a controlli come prevede il protocollo. Uno è ricoverato a Catanzaro e un altro è domiciliato.

A questi casi, lo ricordiamo, si aggiungono una coppia di Lamezia, un autotrasportatore e un uomo rientrato dalla Toscana. Due casi, invece, su Gizzeria.

Dal sindaco Paolo Mascaro nuovamente l’invito a restare a casa: «Occorre affrontare ora quella che in questi minuti è definita dagli esperti “la settimana cruciale” e dobbiamo farlo restando chiusi in casa; a brevissimo, vedremo finalmente uno spiraglio di luce ma solo se saremo ancora di più barricati in casa».

Si attendono gli esiti di altri tamponi effettuati su parenti dell'autotrasportatore risultato positivo nei giorni scorsi.