Una situazione ormai difficile da controllare, contagi diffusi tra insegnanti e studenti e continui monitoraggi su cerchie familiari e lavorative a contatto con i positivi. Bisogna fermarsi un attimo e mettere un freno, rompere, in sintesi, la catena. Ecco perché il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, al termine di un incontro con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora, ha richiesto all’amministrazione comunale di disporre la temporanea sospensione delle attività didattiche.

In base all’andamento della situazione epidemiologica si deciderà sul da farsi futuro ma per ora gli studenti proseguiranno le lezioni a distanza. Intanto, nelle sola giornata odierna è stata data notizia al sindaco Paolo Mascaro di altri 27 positivi in città. Il virus sta avanzando e non di poco a Lamezia. Oggi il decesso di una donna, decine i sanitari del Giovanni Paolo II positivi. Una situazione in questo momento delicata.