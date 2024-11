INTERVISTA | Nel complesso sono 104 i tamponi positivi riscontrati da quando è iniziata l'emergenza. 43 le persone ricoverate, 53 quelle in quarantena. «Situazione ancora sotto controllo sotto il profilo dei posti letto disponibili in ospedale», dice il direttore di presidio dell'Azienda ospedaliera Salvatore De Paola

Ha sfondato quota cento il numero totale dei casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Cosenza da quando è iniziata l’epidemia.

Cresce il numero delle vittime

In totale sono 104. Il numero, aggiornato alle ore 18, è comprensivo delle 43 persone ricoverate, di quelle in isolamento domiciliare, che sono 53 di cui 28 asintomaci e 25 con sintomi lievi tali da non richiedere l’ospedalizzazione, e delle vittime, il cui bilancio oggi è salito ad otto per effetto dei decessi di due donne, Addolarata Sapia di 84 anni e Rosetta Mollo di 67 anni.

Il problema dei posti letto

Per il momento tengono i reparti organizzati sul territorio per ospitare pazienti affetti da Covid-19. Lo conferma anche il direttore di presidio dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Salvatore De Paola: «Abbiamo una disponibilità di 35 posti letto complessivi tra l'unità di malattie infettive e la nuova pneumologia allestita al posto della ematologia, adesso trasferita. E poi contiamo di arrivare a quindici posti nel centro Covid del Santa Barbara di Rogliano». Ecco l'intervista, in cui viene sottolineato anche il grande sforzo compiuto dal personale medico e paramedico.

Il punto sui ricoveri

L’Unità operativa di Malattie infettive di Cosenza conta sedici ricoveri e cinque l'attigua pneumologia. Tre persone in condizioni critiche sono in rianimazione all’Annunziata. Gli altri pazienti sono distribuiti nei centri Covid di Rogliano e Cetraro, dove hanno trovato ospitalità rispettivamente otto e tre ammalati. Tre persone sono ricoverate alla pneumologia del Ferrari di Castrovillari mentre per due si è reso necessario il trasferimento al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Infine vi sono tre persone in attesa di essere collocate in reparto.





La situazione comune per comune

Cosenza 4 ricoverati, 4 in isolamento domiciliare

Rende 2 ricoverati

Corigliano-Rossano 14 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato

Bocchigliero 2 ricoverati, 6 in isolamento domiciliare

Cariati 3 ricoverati

Casali del Manco 1 ricoverato

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 ricoverato

Mangone 1 in isolamento domiciliare

Marzi 1 in isolamento domiciliare

Paola 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 5 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 11 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 1 ricoverato

Santo Stefano di Rogliano 2 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare