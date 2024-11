Ancora una volta in tilt il sistema fognario della nuova Piazza Rodotà, lo spazio antistante la scuola elementare Pizzuti e la media Zumbini, ricavato dalla chiusura al traffico su Via Roma. Già lo scorso 17 dicembre si era verificata una copiosa fuoriuscita di liquami e carta igienica che aveva invaso l’intera area, come documentato dal video allegato girato dalla testata giornalistica dell’emittente radiofonica locale Antenna Bruzia. Lo spiacevole episodio si è ripetuto nuovamente quest’oggi, proprio in coincidenza con l’orario di ingresso degli alunni, causando parecchi disagi. Entrambi gli episodi sono caratterizzati dalla giornata di pioggia. Per la risoluzione del problema sul posto sono intervenuti alcuni operai con l’ausilio di un autospurgo.

Galleria fotografica Galleria fotografica