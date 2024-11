Sono in corso le ricerche, a Cosenza, di Giuseppe Arabia, 80 anni, scomparso la mattina della vigilia di Natale, il 24 dicembre. Come ogni giorno, intorno alle ore 6,00 l’uomo è uscito dall’abitazione della frazione Sant’Ippolito in cui risiede con la figlia, allontanandosi con indosso un cappellino di lana, un giubbotto di colore verde scuro e un paio si scarpe da tennis bianche.



Ha preso l’autobus per Cosenza ed ha preso un caffè in un bar di Piazza Riforma. È stato l’ultimo luogo in cui è stato visto. Normalmente era solito rientrare per l’ora di pranzo. Di lui invece non si hanno più notizie ormai da due giorni. Con sé non ha un telefono cellulare. Alle ricerche partecipano familiari, amici e anche i carabinieri. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure i familiari ai numeri 3298177235 e 3288991573.