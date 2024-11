Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la municipale. L’incendio nel centro storico, lungo Corso Telesio

Potrebbero esserci delle vittime rimaste intrappolate all'interno dello storico edificio ancora in fiamme a Cosenza, lungo Corso Telesio, in corrispondenza di Piazza Duomo. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 17 e in pochi minuti il fuoco ha aggredito i solai di legno all'interno degli appartamenti.

Secondo alcuni testimoni, almeno tre persone si affacciarono al balcone del terzo piano chiedendo aiuto. Immediati i soccorsi con l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, anche se diverse squadre erano impegnate a Rende, in zona di Via Majorana, per un altro vasto incendio scoppiato nei pressi di alcune abitazioni. Sul posto anche i sanitari del 118, la polizia di stato e la polizia municipale. Interdetto il traffico sulla principale arteria della città vecchia.

Una densa nuvola di fumo ha invaso i quartieri circostanti mentre le fiamme continuano a mettere a dura prova l'impegno dei pompieri. L'incendio si è propagato anche nell'adiacente palazzo Campagna dove ha sede l'editore Falco. L'edificio è stato evacuato. Secondo quanto si è appreso, all'interno della stabile risiederebbe un nucleo familiare composto da tre persone.

