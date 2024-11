Sul posto vigili del fuoco e polizia. In corso accertamenti per verificare l'origine del fumo che portrebbe essere stato causato dall'innesco di un antifurto

I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera per un principio di incendio in un negozio di abbigliamento di Corso Mazzini, tra gli incroci con Via Piave e Via Livenza. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato un istituto di vigilanza a dare l’allarme ed a richiedere l’intervento dei pompieri. Non è chiara se l’origine del fumo sia da ricondurre ad un corto circuito oppure all'innesco di un antifurto. È in corso la valutazione dei danni.