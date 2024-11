A causa di un problema ad un relé, si è sviluppato un principio di incendio in un autobus della flotta Amaco, a Cosenza. Il mezzo era fuori servizio e quindi privo di passeggeri a bordo. Il conducente si stava dirigendo verso il deposito di Contrada Torrevecchia. Secondo quanto si è appreso, il corto circuito non sarebbe da ricondurre ad un problema di manutenzione ma a cause accidentali e non prevedibili. Peraltro l’autobus era stato recentemente sottoposto ad una manutenzione straordinaria con sostituzione completa dell’organo motore. I danni sono stati limitati e appena saranno esperite le procedure burocratiche, potrà essere riparato per tornare il servizio. Intanto giungono buone notizie dall’attività svolta dall’azienda del trasporto pubblico diretta da Paolo Posteraro. L’esercizio finanziario 2019 avrebbe fatto registrare un utile di 160 mila euro.