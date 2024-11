La burrasca sta sferzando Cosenza da molte ore. Le piogge abbondanti hanno ingrossato il letto del Busento e causato un cedimento della collina sovrastante il corso del fiume in località Macchia della Tavola. Alcuni massi sono scivolati giù dal costone per diversi metri, finendo la loro corsa sull’asfalto. I residenti li hanno rimossi, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Temono il ripetersi del fenomeno, con il rischio che la frana possa investire qualcuno in transito. Sul posto anche la polizia municipale.

Incolumità a rischio

Non ci sono dubbi: una colata di fango potrebbe staccarsi da un momento all’altro e determinare un’altra caduta di materiale. Per questo si è deciso di chiudere la strada al transito veicolare. Il problema è che si tratta dell’unica via di accesso al gruppo di abitazioni che gravitano nella zona, in cui vivono 11 famiglie rimaste di fatto isolate. Nuclei familiari con bambini ed anziani non autosufficienti.

Problema storico rimasto irrisolto

La chiusura della strada è solo un palliativo. Il problema è storico e perfettamente a conoscenza delle autorità preposte. Serve un’opera di contenimento ed una rete protettiva, con un investimento non da pochi euro. Ma forse sul piano politico, non vale la pena impiegare risorse ingenti per venire incontro alle esigenze di un così sparuto gruppo di persone.