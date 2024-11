«Non ci chiedete se ci sono le telecamere. Ci sono, ma in occasione degli ultimi danni fatti al parco avemmo risposta da chi poteva intervenire dopo sei mesi: non li conosciamo. Comincio a pensare davvero che questa città non abbia futuro.Un pensiero per il gruppo Scintille che ce lo aveva donato con enorme generosità. Non ho più parole». Con queste parole Sergio Crocco, presidente dell'associazione "Terra di Piero" ha denunciato il furto del dispositivo salvavita avvenuto la notte scorsa.



Le forze dell'ordine sono già al lavoro per tentare di risalire agli autori del gesto. Nei prossimi giorni le immagini delle telecamere dislocate nel parco di sicurezza saranno visionate dagli inquirenti per tentare di identificare i ladri.