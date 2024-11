I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza e del Nipaaf, Nucleo investigativo dei Carabinieri Forestale, hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva un uomo di Cosenza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva realizzato in località “Caricchio” di Cosenza una discarica abusiva al cui interno veniva effettuata una vera e propria attività di gestione non autorizzata di rifiuti al fine di ricavarne materiale metallico (ferro, alluminio, rame e acciaio) finalizzata alla rivendita ai centri autorizzati. Oltre a questi rifiuti erano presenti anche altri provenienti da attività di demolizione.



All’interno dell’area i militari hanno anche rinvenuto dei recinti e un capannone con all’interno dei cavalli, controllati dal servizio veterinario. In uno di questi utilizzato come stalla per il ricovero dei cavalli sono stati rinvenuti, detenuti illegalmente, all’interno di alcune gabbiette degli esemplari di volatili (cardellini, verdoni e Verzellini) la cui detenzione e cattura è vietata dalla normativa vigente. Si è pertanto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proceduto al sequestro dell’area oggetto della discarica abusiva e dei fringillidi dai in custodia giudiziaria all’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Cosenza, al fine di essere rimessi in libertà. L’uomo dovrà rispondere pertanto anche del reato di detenzione di fauna protetta e di avifauna nei cui confronti la caccia è vietata.