Gli agenti della Squadra Volante di Cosenza, ha tratto in arresto in flagranza del reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio Y.I. di anni 19 e O.M. di anni 20, entrambi con numerosi precedenti di polizia.

I due si trovavano in una via del centro cittadino. Fermati e sottoposti ad accurati controlli, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di marijuana già divisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Il pm di turno, ne ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.