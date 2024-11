L’uomo investito da una scarica elettrica mentre stava effettuando un intervento. Soccorso, è stato trasferito all'ospedale civile di Crotone. Avviate le indagini

Incidente sul lavoro a Cotronei, nel Crotonese, dove un uomo è stato investito da una scarica elettrica all'interno di una cabina nella quale stava effettuando un intervento. Il fatto è avvenuto in via Colla, dove la vittima, un 58enne dipendente di una ditta del posto, stava lavorando. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli dell'aliquota radiomobile. Soccorso, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale civile di Crotone. Sono in corso accertamenti per ricostruire a dinamica dell'accaduto.