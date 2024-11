Conduce il direttore Pasquale Motta. Ospiti in studio e collegamenti con medici e specialisti. Anche in streaming sulle nostre testate

"Covid-19: come difendersi". È questo il titolo dello speciale che andrà in onda giovedì 3 dicembre alle ore 17 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, organizzato dal Lions Club di Lamezia Terme presieduto da Annamaria Aiello.



Conduce il direttore Pasquale Motta. In studio il dottore Raffaele Grasso. In collegamento da Napoli il professor Giulio Tarro (virologo), la dottoressa Giuseppina Berardelli (dirigente medico infettivologa ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme) e la dottoressa Rosina Manfredi (direttore Dipartimento Salute mentale e delle Dipendenze Asp Catanzaro).



L'evento sarà trasmesso anche in streaming su www.lactv.it e sulla nostra testata lacnews24.it.