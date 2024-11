Balzo in avanti dei contagi da Covid-19 oggi in Calabria. Sono ben 456 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.490 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 7,03%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche due decessi (entrambi del Reggino) e 99 guarigioni. Non ci sono buone notizie sul fronte dei ricoveri: sono 4 in più nei reparti ordinari e 2 in più nelle terapie intensive.

Covid Calabria: i contagi di oggi

I contagi di oggi sono così suddivisi: a Catanzaro 39, a Cosenza 213, a Crotone 28, a Reggio Calabria 159, a Vibo Valentia 16 e 1 da fuori regione.

Covid Calabria: i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 473 (15 in reparto, 10 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); 11704 guariti, 166 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1960 (74 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1880 in isolamento domiciliare); 27417 guariti, 679 deceduti.

– Crotone: casi attivi 228 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 225 in isolamento domiciliare); 8830 guariti, 120 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1984 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1938 in isolamento domiciliare); 31201 guariti, 423 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); 7116 guariti, 107 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 1 nuovo caso a domicilio.