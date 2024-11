Sono 213 i nuovi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato poco fa dalla Regione che registra anche 160 guarigioni e nessun deceso. Effettuati nelle ultime 24 ore 1.859 tamponi.

I nuovi casi

Nel dettaglio i nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro 6, Cosenza 47, Crotone 2, Reggio Calabria 115, Vibo Valentia 18, altra regione o stato estero 25.

I contagi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 302 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 865 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.803 (23.203 guariti, 600 deceduti);

– Crotone: casi attivi 282 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.876 (6.774 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.851 (49 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.951 (23.602 guariti, 349 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 286 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.668 (5.576 guariti, 92 deceduti).

Le comunicazioni dalle Asp

L'Asp di Catanzaro comunica che i due nuovi ingressi nella terapia intensiva sono trasferimenti appartenenti alle ASP di Cosenza e Reggio Calabria e rimangono in carico alle ASP di appartenenza.

L'Asp di Cosenza comunica che oggi si segnalano 15 nuovi casi nei residenti fuori regione e che 1 paziente ricoverato in Terapia Intensiva AO di Cosenza è stato trasferito presso il centro ECMO di Germaneto, ma resta in carico all’ASP di Cosenza.

L'Asp di Vibo Valentia comunica che, per mero errore, nell'ultima settimana, sono stati trasmessi n. 6 (sei) positivi in più risultati, in seguito a verifica, positivi noti e non positivi nuovi.

L'Asp di Reggio Calabria comunica 1 trasferito a Catanzaro da Terapia intensiva e 9 nuovi soggetti positivi residenti fuori regione.