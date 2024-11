Altri due decessi Covid nelle ultime 12 ore per la città di Corigliano-Rossano: un 67enne morto ieri a Roma e un 71enne deceduto nel pomeriggio a Taranto. Entrambi erano residenti nella cittadina del Cosentino ma sono morti fuori regione. Il bilancio delle vittime continua a salire: 55 dall’inizio della pandemia, 15 negli ultimi 30 giorni.

Nel frattempo il presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” ospita ben 29 pazienti Covid: 18 nella divisione ufficiale (primo piano), e 11 adagiati in pronto soccorso. Ed è proprio nel pronto soccorso che il personale soffre il carico di lavoro in quanto da giorni sono venute meno ben 4 unità per malattia, una delle quali in quarantena.