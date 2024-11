Venti giorni dopo la notizia del contagio da coronavirus, il sindaco di Cosenza è risultato negativo al tampone ed è potuto così uscire dall'isolamento.

Rispettiamo le regole

È lo stesso Mario Occhiuto a darne notizia in un post sui social, ribadendo la pericolosità del Covid e la necessità di mantenere un atteggiamento prudente: «Il contagio da Covid 19 non è affatto uno scherzo - ha scritto tra l'altro - e la malattia è subdola e può degenerare in modo repentino e letale colpendo tutti gli organi del corpo umano. E può lasciare conseguenze sulla salute. Per questi motivi è essenziale che ci sforziamo tutti di rispettare le prescrizioni imposte dalle norme per il contenimento del contagio».