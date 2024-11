Il primo cittadino di Belvedere Marittimo: «Decisione presa per evitare l'aumento dei contagi come sta avvenendo in centri vicini»

Le attività economiche, produttive e ricreative, di ristorazione, bar, sale da ballo all’aperto o al chiuso, e qualsiasi altra attività di ritrovo e movida dovranno cessare per le 3.30 del mattino. La decisione è stata assunta dal sindaco di Belvedere Marittimo, centro del Tirreno cosentino, Vincenzo Cascini con un’ordinanza che avrà validità sino al 12 settembre.

«Il primo cittadino - spiega una nota - ha ritenuto urgente porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, specie in considerazione dei livelli di gravità e diffusione raggiunti in località vicine. Tutte le attività di intrattenimento musicale presenti sul lungomare e piazzetta Grossi (piazza Marina) dovranno cessare per le ore 2,00, soprattutto nelle aree densamente popolate. Sarà consentito un prolungamento di orario per non più di quattro volte sino al 12 settembre. Nel caso in cui sono previsti eventi che potrebbero creare assembramenti i gestori e i legali rappresentanti dei locali - dispone il sindaco - dovranno dotarsi di un servizio di vigilanza interno finalizzato al rispetto delle norme anti-Covid. Le sanzioni vanno da 258 a 10mila euro».