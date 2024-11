Preoccupazione questo pomeriggio per una profonda crepa che si è formata sul ponte Passo di salto, che collega i quartieri Aranceto e Fortuna, nella zona sud di Catanzaro. La paura per un possibile crollo dell’infrastruttura si è rapidamente diffusa tra i cittadini che hanno lanciato l’allarme e condiviso le fotografie delle crepe sui social network, invitando amici e conoscenti ad evitare quel tratto di strada. In alcuni punti, infatti, è possibile anche vedere i binari delle Ferrovie della Calabria che passano sotto il ponte. La strada è di competenza provinciale. Sul posto, oltre ai tecnici della Provincia, anche dirigenti del Comune, delle Ferrovie della Calabria, squadre dei Vigili del fuoco e pattuglie della Polizia stradale.

Rilievi che hanno dato esito negativo. A seguito del sopralluogo, i tecnici hanno riscontrato che non vi è alcun pericolo per la stabilità. Saranno effettuati lavori di manutenzione, ma la strada rimarrà aperta al traffico.

«Appena abbiamo visto le foto – ha spiegato il presidente della Provincia, Sergio Abramo – abbiamo inviato sul posto i tecnici che non hanno riscontrato problemi di stabilità anche se risulta necessario fare dei lavori di manutenzione che abbiamo già programmato per la prossima settimana. Non vi è alcun pericolo altrimenti avremmo già preso provvedimenti».

Presenti al sopralluogo, i dirigenti del settore Lavori pubblici della Provincia e del Comune, Floriano Siniscalco e Guido Bisceglia, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Giuseppe Pisano, l’assessore comunale Franco Longo, il geometra Domenico Marino.