L’incidente in piazza Martiri della libertà. In corso accertamenti per individuare le cause del cedimento

Tragica fatalità questa mattina a San Ferdinando, nel Reggino. Intorno alle 9.30, in piazza Martiri della libertà, parte di un balcone (collocalto al terzo piano) dell'edificio che ospita l'ufficio postale è crollato al suolo rovinando su una 72enne del luogo, morta sul colpo. Si tratta di Francesca Barbalace. La signora, giunta in auto, una volta parcheggiato, stava entrando nell'Ufficio postale.

Sul posto si sono recate forze dell'ordine e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso della donna. Nel luogo dell'incidente anche le locali autorità per gli accertamenti del caso che dovranno far luce sulle cause del cedimento strutturale. Nel frattempo, l’immobile è stato sequestrato dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

L'edificio, che ospita al piano terra la filiale dell'Ufficio postale, era stato peraltro già segnalato per le condizioni fatiscenti in cui versava da tempo. Criticità mai effettivamente superate, fino alla drammatica vicenda di questa mattina. Beffa del destino, ieri lo sportello era rimasto chiuso per via di un’assemblea sindacale.

In segno di lutto sospese le manifestazioni politiche per la campagna elettorale in corso e rimandata a data da destinarsi il comizio in programma per il pomeriggio di oggi.

Foto: