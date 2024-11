Piove e piove sempre sul bagnato, si dice e spesso succede. Cade un ponte, unica arteria di collegamento tra via Melito e la SS 106 che porta nel paesino ionico di Cropani. È accaduto precisamente in località Difesa, già nota alle cronache per essere stata colpita da una fortissima tempesta di vento che ha creato ingenti danni questo inverno. A fare l'amara scoperta un residente che questa mattina si stava recando a lavoro ed ha dovuto arrestare immediatamente la sua auto davanti alla struttura crollata probabilmente nell'arco della notte. Il ponte in questione è stato realizzato appena qualche mese fa dalle Ferrovie dello stato a seguito della normativa che prevede la chiusura di tutti i passaggi a livello. In corso l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre competenti, per provare a ripristinate, almeno momentaneamente, il passaggio che, dopo aver ceduto, tiene isolate tre famiglie.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti i carabinieri della locale stazione, personale dell'ufficio tecnico comunale, tecnici Rfi e personale del consorzio di bonifica per quanto di competenza. Le cause presunte del crollo una perdita dalla tubazione dell'acquedotto del consorzio di bonifica che costeggia la carreggiata. Fortunatamente al momento del crollo sul tratto interessato non transitava alcuna vettura. Non si registrano danni a persone.