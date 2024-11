Lo ha deciso il sindaco Ugo Pugliese per consentire la conclusione dei lavori all'interno dello stabile

Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha disposto la chiusura della scuola elementare 4° circolo di Via Saffo nelle giornate di lunedì 8 gennaio, martedì 9 gennaio e mercoledì 10 gennaio. La chiusura è stata disposta per consentire la pulizia straordinaria degli ambienti, l'allestimento delle nuove aule e della sala mensa con gli arredi, visti i lavori effettuati durante le vacanze di Natale.

Dunque, per i giovani studenti crotonesi si allunga, in un certo senso, il periodo di vacanza lontano dai banchi; un allontanamento giustificato, appunto, dai lavori predisposti all’interno dello stabile di via Saffo.