Ci sono lavori relativi alle condotte idriche a Crotone e, nelle sovrapposizioni di competenze tra Sorical e Congesi, arrivano, come di consueto note di avviso dall’ufficio stampa del Comune. È Sorical in questo caso che fa i lavori e Congesi, la partecipata di molti comuni della provincia che si occupa, non si ancora per quanto, del servizio idrico integrato nella città capoluogo, specifica ulteriormente tramite il portavoce del sindaco della città che ci sarà «un intervento di riparazione di una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso, si dovrà interrompere il flusso dell’acqua verso il serbatoio stesso lunedì 22 gennaio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00».

Congesi informa – aggiunge sempre l’ufficio stampa del comune di Crotone - che «stante la comunicazione di Sorical, che l’erogazione idrica del Serbatoio di Vescovatello basso, sarà sospesa dalle ore 8,00 di lunedì 22 gennaio fino alla tarda mattinata di martedì 23 gennaio, fermo restando il rispetto della tempistica prevista da Sorical nell'effettuare i lavori».

Così nell’attesa che il tribunale fallimentare si determini sulla messa in mora di Sorical nei confronti di Congesi, nei confronti della quale vanta crediti per oltre 25 milioni di euro, e in pieno alibi dell’incombente e non certo meno complessa nascita di Arrical, i cittadini crotonesi attenderanno ancora per molto tempo interventi strutturali sempre più urgenti, soprattutto nelle periferie.

La comunicazione dell’interruzione di fornitura termina con la specificazione delle zone interessate per i lavori di lunedì 22 prossimo gennaio che sono le seguenti: via Cutro, via G. Paolo II, fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita, via Acquabona, parte di via IV Novembre.