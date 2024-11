Un 65enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Crotone per detenzione di sostanza stupefacente. I militari stavano transitando nell'area dell'autostazione "Romano", quando la loro attenzione è stata attirata da un uomo che si stava confezionando una sigaretta artigianalmente.

Alla vista dei militari l'uomo, che aveva con sé una valigia e dei borsoni, ha tentato rapidamente di allontanarsi. La pattuglia a quel punto l'ha fermato, identificato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di due dosi di hashish di circa 5 grammi, e nei bagagli altro hascisc suddiviso in 4 panetti, per un peso complessivo di quasi 400 grammi.

Il soggetto era diretto in un paese della provincia, del quale è originario. Vista la notevole quantità di stupefacente, suddiviso in varie dosi, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Crotone.