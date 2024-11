Al via le operazioni programmate dall'amministrazione per assicurare decoro ad un luogo importante della città

Da questa mattina sul lungomare cittadino di Crotone sono in azione mezzi del Comune nell'ambito delle azioni programmate dall'amministrazione per assicurare decoro ad un luogo importante della città. «La task force istituita dal sindaco Ugo Pugliese, che ha tre le sue priorità il restituire vivibilità alla città, già dall'insediamento della amministrazione - spiega un comunicato - sta svolgendo una profonda azione proprio sul lungomare cittadino. Questa mattina, coordinati dall'assessore al Verde e Sicurezza Caterina Caccavari e dal consigliere comunale Enrico Pedace, i mezzi dell'Akrea hanno provveduto alla rimozione delle installazioni oggetto di atti vandalici e abbandonati sulla strada o gettati sull'arenile. Si tratta di quelle installazioni - spiega ancora la nota - che i crotonesi conoscono meglio come "palle", originariamente posizionate sul percorso del lungomare che erano destinate all'illuminazione ma che, nonostante il notevole , erano state oggetto di atto vandalico. Alcune erano state abbandonate sulla strada, il che oltre ad influire negativamente sul decoro rappresentava anche un pericolo, altre addirittura gettate sulla spiaggia adiacente. Con i mezzi a disposizione della task force sono state tutte rimosse».

Il Comune parla di «un' azione a tutela del decoro di un luogo importante della nostra città ed anche una risposta alle sollecitazioni dei cittadini che da tempo richiedevano la rimozione di quello che si presentava uno spettacolo indecoroso rispetto ad un luogo così suggestivo come il lungomare. Luogo che - prosegue il comunicato - è stato oggetto in questi giorni di altri interventi, a cominciare dalla rimozione delle alghe accumulate da tempo sull'arenile a ed il lavaggio di tutta la pavimentazione della passeggiata estiva dei crotonesi. Inoltre, per garantire ulteriormente la vivibilità del lungomare, da domani è in vigore, e lo sarà per tutta l'estate, la zona pedonale dalle 20.00 alle 3.00 Una azione sinergica messa in campo - scrive il Comune - sia per il recupero del decoro del lungomare ma anche per valorizzare i luoghi nella prospettiva dell'inizio della stagione estiva e dei grandi eventi culturali e sportivi che si prepara ad ospitare il palcoscenico naturale della città».